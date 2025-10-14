MinJusticia responde a carta del Tren de Aragua: “No vamos a permitir burlas a la justicia”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, se pronunció tras la carta que emitió en las últimas horas la organización criminal Tren de Aragua, señalando su intención de hacer parte de la política de paz total.

Ante los cuestionamientos a esa solicitud dirigidos a que podría ser una salida por parte de ese grupo para evitar extradiciones a Chile y otros países, el ministro afirmó que no permitirán que los grupos internacionales le hagan “conejo” a la justicia de otras naciones en donde son requeridos.

“El país debe tener la tranquilidad de que no vamos a permitir que, si pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes” dijo Montealegre.

Según Montealegre, se han tomado medidas muy estrictas en conjunto con la Consejería de Paz, para que ese tipo de intenciones no tengan éxito, cuando los miembros de organizaciones delincuenciales solo buscan “burlarse” de las peticiones de extradición.

De hecho, sacó a relucir que el gobierno ha emitido más de 450 resoluciones autorizando la extradición de distintos delincuentes pedidos por otros países por cargos de narcotráfico. “Resoluciones que ya se cumplieron” dijo el ministro Montealegre.

¿Qué dice la carta del ‘Tren de Aragua’?

La misiva fue revelada por W Radio el pasado 11 de octubre y, en ella, los abogados de Larry Changa, líder criminal de esa banda, señalaron la intención de comenzar “diálogos exploratorios” con ‘Changa’ como representante del grupo delincuencial.

Sin duda, la adenda que generó la polémica es que, dentro de las propuestas, plantearon que el gobierno colombiano suspenda temporalmente las extradiciones de miembros de ese grupo armado, mientras se adelantan los acercamientos.

Escuche W Radio en vivo: