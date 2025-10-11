Tren de Aragua pide ser incluido en la política de Paz Total del Gobierno Petro

Carta del Tren de Aragua y presidente Gustavo Petro. Fotos: Suministrada / (Colprensa - Cristian Bayona).

Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, señalado como uno de los líderes del Tren de Aragua en Colombia, solicitaron al Gobierno Nacional ser incluidos dentro de la política de Paz Total.

En la petición, dirigida a la Oficina del alto comisionado para la Paz, se plantea que el Gobierno evalúe la posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con Álvarez Núñez, quien actuaría en representación de la organización.

Puede leer: Capturan en zona de frontera a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua

El documento también propone que, en el marco de la Paz Total, se suspendan temporalmente las decisiones de extradición mientras se desarrollan los acercamientos exploratorios, siguiendo los precedentes históricos que han permitido otros procesos de negociación.

Además, se pide que el Gobierno estudie la designación de Larry Amaury Álvarez Núñez como Gestor de Paz, con el propósito de facilitar los acercamientos y construir una ruta viable hacia la desmovilización.

Según el texto, la iniciativa “no pretende desconocer las obligaciones internacionales del Estado ni las deudas con las víctimas”, sino aportar a un proceso ordenado y verificable de desmantelamiento de una organización criminal, en coherencia con el marco normativo vigente y los precedentes nacionales.

Escuche W Radio en vivo: