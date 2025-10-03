Capturan en zona de frontera a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua

Capturan en el Área Metropolitana de Cúcuta a ocho presuntos integrantes del Tren de Aragua. / Foto: Policía Nacional.

Cúcuta

En el Área Metropolitana de Cúcuta, en desarrollo de la ofensiva contra el multicrimen y el delito, la Policía Nacional capturó a ocho integrantes de la organización criminal trasnacional ‘Tren de Aragua’ y materializó diez imputaciones en centros carcelarios, según lo dio a conocer el mayor general Carlos Triana, director de la Policía, a través de su cuenta en X.

Entre los capturados está alias ‘Patrón’, a quien las autoridades señalan como segundo cabecilla de esta banda trasnacional en Villa del Rosario, Norte de Santander.

También, el director de la policía dio a conocer la captura de tres cabecillas de zona, responsables de las finanzas criminales que superan los 700 millones de pesos al mes, producto del tráfico de estupefacientes, secuestros, homicidios, trata de personas, tráfico de migrantes y extorsiones.

Según Triana, alias ‘Patrón’ era el encargado de coordinar el envío de estupefacientes en grandes cantidades con alias ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla de la organización.