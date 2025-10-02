Capturado presunto responsable de secuestro a dos militares en Cúcuta

Cúcuta

Según las autoridades, Ramón Emiro Santana Sánchez, es integrante del ELN y estaría involucrado en el secuestro un empleado de una empresa, en hechos ocurridos en febrero de 2025, en área metropolitana de Cúcuta.

En ese sentido, fue imputado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y concierto para delinquir. El procesado no aceptó cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue abordada en vía pública por hombres armados quienes lo trasladaron a territorio venezolano, donde habría permanecido retenido. Posteriormente fue liberado bajo amenazas de que debía abandonar su lugar de residencia y dejar a su familia.

Las labores de policía judicial permitieron identificar a alias “Miro” como uno de los presuntos responsables del secuestro e integrante del Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez del ELN.

Este frente del grupo armado ilegal estaría adelantando diversas actividades criminales en la zona de frontera entre Cúcuta, Puerto Santander y Villa del Rosario.

Su captura se adelantó el pasado 30 de septiembre en el barrio Mi Llanura de Villavicencio, donde se le incautó un celular.