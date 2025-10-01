Ciudades

Autoridades investigan nuevo secuestro en el Catatumbo: La víctima es una docente

La educadora hace parte del colegio Agrícola.

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Imagen de referencia de secuestro. Foto: Getty Images / KRUMANOP

Catatumbo

La comunidad de Convención, Norte de Santander, está alertando por un nuevo secuestro que se estaría presentando en zona rural de este municipio.

La víctima sería la docente Yuleima Duarte, de la Escuela La Esperanza, adscrita al Colegio Agrícola de ese municipio.

Más información

Según información de testigos, la docente, al parecer, fue sorprendida por hombres armados, muy cerca a un puesto de control de las autoridades y llevada con rumbo desconocido.

La comunidad de Convención está exigiendo su pronta liberación, argumentando el trabajo que Duarte desempeña por la comunidad rural de este municipio.

Las autoridades se encuentran adelantando la investigación correspondiente, mientras que las organizaciones sociales advierten que en Norte de Santander hay más de 80 personas secuestradas por grupos armados y bandas delincuenciales.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad