Autoridades investigan nuevo secuestro en el Catatumbo: La víctima es una docente

Catatumbo

La comunidad de Convención, Norte de Santander, está alertando por un nuevo secuestro que se estaría presentando en zona rural de este municipio.

La víctima sería la docente Yuleima Duarte, de la Escuela La Esperanza, adscrita al Colegio Agrícola de ese municipio.

Según información de testigos, la docente, al parecer, fue sorprendida por hombres armados, muy cerca a un puesto de control de las autoridades y llevada con rumbo desconocido.

La comunidad de Convención está exigiendo su pronta liberación, argumentando el trabajo que Duarte desempeña por la comunidad rural de este municipio.

Las autoridades se encuentran adelantando la investigación correspondiente, mientras que las organizaciones sociales advierten que en Norte de Santander hay más de 80 personas secuestradas por grupos armados y bandas delincuenciales.