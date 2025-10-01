Millonario robo a joyería en Ocaña: Oro, plata y diamantes fueron saqueados por delincuentes

Norte de Santander

Habitantes del municipio de Ocaña, en Norte de Santander no salen del asombro tras conocerse el millonario robo a una joyería ubicada sobre la calle 10.

El hecho se presentó en horas de la madruga, cuando al menos dos delincuentes aprovecharon la soledad de la noche, para tumbar una pared, ingresar al local comercial Joyería Ofir y hurtar joyas de oro, de plata y diamantes.

Así mismo, los delincuentes aprovecharon para hurtar dinero en efectivo que había en esta joyería.Se estima que el monto total de lo hurtado supera los mil millones de pesos.

Las autoridades indicaron que ya tienen identificado el vehículo donde se transportaron los delincuentes. Además, en las cámaras de seguridad, quedó registrado el rostro de uno de ellos y fue expuesto por la misma joyería en redes sociales.

Robo millonario a joyería en Ocaña. / Foto: Joyería Ofir en Facebook. Ampliar

En las redes sociales de esta joyería, aseguraron que, por recomendaciones de las autoridades, el establecimiento será nuevamente abierto al público, hasta el día de mañana 2 de octubre, a las dos de la tarde.