Ciudades

Integrantes de Naciones Unidas fueron retenidos por el ELN en el Catatumbo

El hecho se presentó en la vía Tibú - El Tarra.

REferencia grupo ELN- (Getty Images)

REferencia grupo ELN- (Getty Images)

Catatumbo

En las últimas horas, una comisión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito - UNODC -, fue sorprendida por un retén ilegal del ELN, en la vía Tibú - El Tarra.

El hecho se presentó a la altura de la vereda Villa del Carmen, donde al menos tres integrantes de la UNODC y el conductor del vehículo, fueron sorprendidos por hombres armados, quienes se identificaron como integrantes del ELN.

Más información

Por unos 40 minutos estas personas estuvieron en el sitio, retenidos por esta organización armada, quienes les habrían asegurado que estaban “verificando sus identidades”.

Pasado este tiempo, les permitieron continuar su rumbo y finalmente llegaron al casco urbano del municipio de Tibú.

Este miércoles 1 de octubre, en horas de la mañana, la comisión de la UNODC fue trasladada desde Tibú a Cúcuta.

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad