Integrantes de Naciones Unidas fueron retenidos por el ELN en el Catatumbo
El hecho se presentó en la vía Tibú - El Tarra.
Catatumbo
En las últimas horas, una comisión de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y Delito - UNODC -, fue sorprendida por un retén ilegal del ELN, en la vía Tibú - El Tarra.
El hecho se presentó a la altura de la vereda Villa del Carmen, donde al menos tres integrantes de la UNODC y el conductor del vehículo, fueron sorprendidos por hombres armados, quienes se identificaron como integrantes del ELN.
Por unos 40 minutos estas personas estuvieron en el sitio, retenidos por esta organización armada, quienes les habrían asegurado que estaban “verificando sus identidades”.
Pasado este tiempo, les permitieron continuar su rumbo y finalmente llegaron al casco urbano del municipio de Tibú.
Este miércoles 1 de octubre, en horas de la mañana, la comisión de la UNODC fue trasladada desde Tibú a Cúcuta.