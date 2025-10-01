Autoridades adelantan investigación por atentado contra abogado José Botello en Cúcuta

Cúcuta

Nuevo atentado contra el abogado José Botello en zona de frontera con Venezuela. El hecho se presentó cuando hombres en motocicleta le lanzaron una granada al vehículo blindado, perteneciente a su esquema de seguridad del profesional, muy cerca de una sede universitaria.

Por fortuna, la acción violenta solo dejó daños materiales.

“Quienes orquestan este tipo de actos creen que con miedo, con terror y con violencia podrán silenciar mi voz, pero se equivocan. Este atentado no es solo contra mí: es contra la defensa de los derechos humanos, contra la verdad y contra la veeduría ciudadana que día a día exige transparencia en Cúcuta y en Norte de Santander”, aseguró el abogado en sus redes sociales.

José Botello se ha caracterizado por denunciar presuntos actos de corrupción de Cúcuta y Norte de Santander.

Por su parte, la gobernación de Norte de Santander, ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos, para quien brinde información clave que permita dar con la captura de los responsables de este atentado.

“Hoy quiero decirle a la ciudadanía que no me detendrán. Estas intimidaciones, lejos de frenarme, me fortalecen y me confirman que estamos tocando los intereses de quienes han hecho del poder un negocio personal. Continuaré trabajando por Cúcuta y Norte de Santander, por la verdad y contra la corrupción que tanto daño nos ha hecho“, indicó el abogado.

