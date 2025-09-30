Actualidad

Denuncian atentado contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático en Arauca: esto se sabe

En Saravena, Arauca, fue atacada la caravana de camionetas en las que se movilizaba el exconcejal Luis Naranjo.

Imagen de referencia.

Imagen de referencia. / Radka Danailova

Este 30 de septiembre, se registró un atentado contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático, en Saravena, Arauca, donde hace presencia el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional).

La precandidata presidencial Paloma Valencia denunció el hecho en su cuenta de X (antes Twitter):

  • “Atención: Luis Naranjo, exconcejal de Saravena por el @CeDemocratico, le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escoltas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”.

Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, pero se sabe que sujetos armados dispararon contra la caravana de carros cuando el político iba a descender a la calle.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad