Denuncian atentado contra Luis Naranjo, integrante del Centro Democrático en Arauca: esto se sabe
En Saravena, Arauca, fue atacada la caravana de camionetas en las que se movilizaba el exconcejal Luis Naranjo.
Este 30 de septiembre, se registró un atentado contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático, en Saravena, Arauca, donde hace presencia el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional).
La precandidata presidencial Paloma Valencia denunció el hecho en su cuenta de X (antes Twitter):
- “Atención: Luis Naranjo, exconcejal de Saravena por el @CeDemocratico, le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escoltas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”.
Las autoridades aún no se han pronunciado al respecto, pero se sabe que sujetos armados dispararon contra la caravana de carros cuando el político iba a descender a la calle.
