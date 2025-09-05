Fue capturado el coordinador del atentado contra el periodista Gustavo Chica, de Caracol Radio

En San José del Guaviare, la Policía Nacional capturó a Manuel Cantuni Arias, alias ‘Cartulina’, quien es señalado de haber coordinado el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa, Ana Milena Torres, el pasado 5 de julio.

El detenido, que actuaba como articulador criminal del Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ de las disidencias de las Farc dirigidas por alias ‘Calarcá’, habría contratado al sicario –capturado por las autoridades–, así como de suministrarle la motocicleta y el arma utilizados en el atentado.

Chicangana, quien es colaborador de Caracol Radio, contaba con medidas de protección otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP) al momento del ataque en su contra.

¿Cómo fue el atentado contra Gustavo Chica?

A través de un comunicado, la Policía Nacional informó que el pasado sábado 5 de julio, a las 8:55 de la noche, el periodista Gustavo Chicangana Álvarez fue víctima de un ataque con arma de fuego en la entrada de su residencia del barrio El Dorado, en el municipio de San José del Guaviare.

Gustavo Chicangana es director de la emisora Guaviare Estéreo, afiliada a Caracol Radio y colaborador permanente del Servicio Informativo de Caracol Radio.

El coronel Gonzalo Esteban, comandante de la Policía de Guaviare, confirmó en W Fin de Semana que la víctima presenta una lesión en su hombro izquierdo, cuello y tórax.

Además, se conoció que, al momento de los hechos, Chicangana se encontraba acompañado de su pareja sentimental, quien también resultó lesionada. Después del ataque, ambos recibieron atención médica en el Hospital Departamental.

“Gustavo Chicangana había sido objeto de amenazas desde el año 2023 y cuenta con medidas de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Actualmente se está investigando si recientes intimidaciones que recibió por su labor informativa guardan relación con este atentado a su integridad”, informó la Policía.

