Ataque al Ejército en Anorí, Antioquia, deja un uniformado muerto y tres heridos

La Gobernación de Antioquia confirmó un nuevo ataque al Ejército en el municipio de Anorí este martes, 30 de septiembre. El hecho dejó como víctima mortal al teniente Brayan Bello.

También resultaron heridos los soldados Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.

El gobernador Andrés Julián Rendón denunció que, cuando los heridos iban a ser trasladados en ambulancia, quedaron en medio del fuego cruzado, lo que puso en riesgo a la misión médica.

Por ahora, no se ha establecido el grupo criminal responsable del ataque.

Violencia en Anorí

El pasado 18 de septiembre las autoridades locales decretaron toque de queda nocturno en este municipio del Nordeste antioqueño debido a la creciente ola de violencia.

La medida se tomó después de la detonación de un artefacto explosivo lanzado desde una motocicleta contra una base militar.