Corte Suprema vuelve a negar extradición de jefe del Tren de Aragua a Venezuela y lo entrega a Chile

La W conoció en primicia que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia volvió a dar un nuevo “portazo” a otra solicitud de extradición desde Venezuela frente a un cabecilla del Tren de Aragua, y en cambio, determinó entregar al procesado a Chile.

En esta ocasión, la Corte Suprema acaba de negar la solicitud de extradición de Venezuela sobre Dayonis Orozco Castillo, alias ‘Boti’, uno de los “jefes” del Tren de Aragua más buscados en Chile y quien además es investigado por el asesinato de un carabinero chileno en 2024.

Se trata del crimen del mayor de los carabineros Emmanuel Sánchez, quien fue acribillado a balazos por un grupo de cuatro venezolanos, con la presunta participación de Orozco Castillo.

La Corte determinó extraditar a Orozco Castillo a Chile en vez de Venezuela, dando prevalencia a lo determinado en el tratado de extradición, donde se definió que la solicitud chilena llegó primero y, además, aunque alias ‘Boti’ es venezolano, se privilegió a Chile porque es el país donde ha cometido los crímenes por los que es requerido.

Se trata de la segunda decisión en el mismo sentido en menos de dos meses, donde la Corte niega extraditar a estos cabecillas a Venezuela y los entrega a Chile. El pasado mes de agosto la Sala Penal ordenó la extradición al país austral de alias ‘Gocho’ presunto asesino del opositor al régimen de Nicolás Maduro, Ronald Ojeda, ultimado en Santiago de Chile.

Cabe resaltar que sí o sí, alias ‘Boti’ tendrá que ser entregado a Chile al negarse la extradición a Venezuela, ya que en los casos en que el concepto de la Corte es desfavorable, es de obligatorio cumplimiento.