Capturado presunto cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto internacional Camilo Daza

Aeropuerto Internacional Camilo Daza. / Foto: EFE/Mario Caicedo. / Mario Caicedo ( EFE )

Cúcuta

Fue capturado, en el aeropuerto internacional Camilo Daza de Cúcuta, Enderson Ernesto Dorante, presunto cabecilla de la banda trasnacional Tren de Aragua.

W Radio pudo conocer que esta persona, quien estaría siendo buscada por la Interpol, por delitos como concierto para delinquir y narcotráfico, pretendía tomar un avión en la ciudad de Cúcuta.

Sin embargo, en el aeropuerto internacional, habría presentado documentos falsos, generando sospecha entre las autoridades, quienes decidieron trasladarlo hasta las instalaciones de la SIJIN para verificar su verdadera identidad, comprobando que esta persona sería un presunto cabecilla del Tren de Aragua.

De manera extraoficial, W Radio pudo conocer que Dorante sería familiar de un reconocido dirigente político de Norte de Santander.

Este hombre fue dejado a disposición de las autoridades correspondientes y se espera que en las próximas horas, un juez de control de garantías, defina su situación jurídica.