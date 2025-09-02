Familias damnificadas de El Tarrita, bloquean la vía nacional Cúcuta - Ocaña

Norte de Santander

Son cerca de 300 personas, pertenecientes a las más de 140 familias damnificadas por la avalancha que se presentó en El Tarrita, zona rural de Ábrego, el pasado 31 de mayo del 2023, las que tomaron la decisión de bloquear la vía nacional Cúcuta - Ocaña, argumentando incumplimientos por parte del gobierno nacional.

Torcoroma Peñaranda, presidenta de la Junta de Acción Comunal de Brisas de El Tarra, aseguró que los motivó a tomar las vías de hecho porque “ya no podemos seguir esperando. Nos han engañado una y otra vez. Volvemos a la vía porque es la única forma de que nos escuchen”.

Y es que Peñaranda aseguró que las más de 140 familias damnificadas, “han tenido que regresar a orillas del río, levantando ranchos en el mismo lugar donde se llevó toda la avalancha, porque no hay otra salida. Cada aguacero es un tormento, porque sabemos que en cualquier momento podemos volver a perderlo todo”.

Aseguró que, los últimos seis meses, no han recibido los subsidios de arrendamientos y que esto los motivó a tomar las vías de hecho, hasta tanto no tengan una respuesta contundentes frente a sus peticiones, que entre otras cosas está, un reasentamiento para los damnificados.