Tribunal, ad portas de emitir decisión de segunda instancia en el proceso contra Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá está ad portas de emitir su decisión de segunda instancia respecto a la condena de 12 años de prisión domiciliaria que se le impuso al expresidente Álvaro Uribe Vélez por el caso de los falsos testigos.

A través de un comunicado, el alto tribunal informó que la lectura del fallo se dará a conocer oportunamente a las partes involucradas. “El Tribunal Superior de Bogotá señala que darán a conocer la lectura de la decisión de forma oportuna a las partes intervinientes”, se lee en el documento.

En el acta oficial, la corporación precisó: “En sesión de hoy, catorce (14) de octubre de 2025, la Sala de Decisión Penal número 19 del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Manuel Antonio Merchán Gutiérrez, Alexandra Ossa Sánchez y María Leonor Oviedo Pinto, mediante acta n.º 135, aprobó la decisión de segunda instancia que resolvió el recurso de apelación interpuesto por la defensa (material y técnica) y el delegado del Ministerio Público, contra el fallo emitido por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá.”

Más adelante, el comunicado añade: “La fecha de lectura de la decisión se comunicará en forma oportuna a las partes e intervinientes.”

Cabe agregar que, una vez se emita la decisión, el caso tendría una última revisión ante la Corte Suprema de Justicia, máxima instancia en los procesos penales, y que podría tardar hasta cinco años antes de que quede en firme la determinación, sea la confirmación de la condena o la absolución, con o sin modificaciones.

Vea el comunicado del Tribunal: