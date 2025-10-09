Presidente de Icetex defiende legalidad de contrato denunciado por Catherine Juvinao

El presidente del Icetex (Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior), Álvaro Hernán Urquijo Gómez, se pronunció sobre las denuncias de la representante a la Cámara Catherine Juvinao acerca de presuntas irregularidades en un contrato de la entidad financiera.

Según Juvinao, el contrato suscrito por más de 10.800 millones de pesos para el desarrollo de una aplicación tecnológica que, según ella, podría costar hasta once veces menos.

No obstante, el director del Icetex defendió la legalidad del contrato y afirmó que todo se ha adelantado en el marco legal y bajo el manual de contratación vigente. Además, aseguró que contó con acompañamiento preventivo de los entres de control.

“Veníamos adelantando unas auditorías en mi gestión desde junio de este año y, como resultado, pedimos el acompañamiento preventivo de la Procuraduría y la Contraloría para estos proyectos. Tenemos que avanzarlos, pero hacerlos de la manera transparente, con ética y en el marco de los procesos contractuales de la entidad”, señaló.

Frente a la denuncia de presuntas presiones a funcionarios que habrían advertido inconsistencias en el contrato, el funcionario dijo: “Yo no tengo información al respecto”.

Urquijo también argumentó que el contrato hace parte del proceso de transformación tecnológica del Icetex, con el que se busca modernizar la atención a los usuarios.

Las declaraciones del presidente de la entidad se dieron en Cali durante la firma del acuerdo con la Universidad Externado de Colombia, primera en unirse al modelo ‘Alianza + Futuro’, que busca ofrecer créditos educativos con mejores condiciones para los estudiantes.

