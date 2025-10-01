Cámara aprobó en segundo debate reforma al Icetex: busca topes a las tasas de interés

La plenaria de la Cámara aprobó en segundo debate el proyecto de ley de reforma al Icetex, de autoría de la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde.

Ahora, el texto hará tránsito al Senado de la República.

Según los autores del proyecto, se busca “transformar de fondo y estructuralmente al Icetex y responder a los reclamos de centenares de miles de usuarios que exigen una entidad más humana, sostenible y moderna”.

Entre los principales cambios que contempla la reforma y que compartió el equipo de trabajo de la representante Juvinao, están los siguientes:

Garantiza que la entidad tenga un carácter social, con vigilancia de la Superintendencia Financiera.

Fija un techo a las tasas de interés en IPC + 2%, prohíbe la capitalización de intereses y limita la deuda total a 1,5 veces el monto prestado.

Incluye acompañamiento al usuario en salud mental, enfoque territorial y un fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas.

“Todos los elementos estructurales del proyecto se mantuvieron. Hubo algunos intentos por parte del Pacto Histórico de eliminar artículos que eran estructurales sobre la financiación del ICTEX. Por fortuna los derrotamos y la verdad es que la mayoría de cambios son proposiciones de todos los partidos para mejorar el proyecto, para fortalecer los fondos”, explicó Juvinao tras la aprobación.