Fue aprobado en segundo debate proyecto para prohibir clases en colegios antes de las 7 de la mañana

La iniciativa es de autoría del senador Alejandro Carlos Chacón, del Partido Liberal.

Foto: GettyImages

La plenaria del Senado aprobó este martes, 30 de septiembre, en segundo debate, el proyecto de ley de autoría del senador liberal Alejandro Carlos Chacón, que busca prohibir que las clases en colegios y demás instituciones inicien antes de las 7:00 de la mañana.

Esa restricción aplicaría para todas las instituciones, entre preescolar, básica y media. Y en colegios tanto públicos como privados.

El senador Chacón explicó que esto impactaría positivamente en “la calidad del sueño de los estudiantes”, para mejorar su salud.

En el texto, el senador asegura que “en un país como Colombia, donde el DANE certifica que la jefatura de los hogares reposa en más del 50% en las mujeres, este cambio genera entornos educativos más justos y equitativos”, señala la iniciativa.

Ahora, el proyecto pasará a su tercer debate en la Cámara de Representantes. Es de mencionar que también contempla eliminar a 45 minutos la duración de las clases y evitar jornadas largas.

