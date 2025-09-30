Paloma Valencia anunció acciones legales contra Petro tras señalamientos sobre falsos positivos

El choque entre el presidente Gustavo Petro y la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, se escaló este martes, 30 de septiembre. Luego de que el jefe de Estado la señalara de supuestamente ser cómplice de los falsos positivos en Colombia, Valencia advirtió que recurrirá a los estrados judiciales.

“Nosotros procederemos a interponerle una rectificación que, si no la hace, terminará en una tutela”, dijo, y aseguró que también llevará la denuncia a la Comisión de Acusación de la Cámara.

La discusión nació luego de que Valencia cuestionara el discurso del presidente Gustavo Petro desde Nueva York y lo calificara de “bochornoso”. Petro respondió: “Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted Paloma fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, dijo.

Pues, Valencia señaló al presidente de estigmatizar a los líderes de la oposición. “El presidente Petro viene desde hace ya muchos meses estigmatizando líderes del Centro Democrático. Miguel Uribe fue víctima de esa estigmatización, como lo he sido yo. No le basta con que hayan asesinado a Miguel Uribe y sigue señalándolos de cosas absolutamente falsas”.

Y aprovechó para cuestionar su gestión: “Un descontrol total como presidente, una irresponsabilidad que incita a la violencia. Y yo creo que aquí hay que repetirlo muchas veces (…) este país no puede seguir dejando que un presidente irresponsable, fracasado como líder, pretenda que asesinen a los líderes de oposición”.