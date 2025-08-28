Paloma Valencia lanzó su precandidatura y dijo que no busca volver a aspirar al Senado

En la noche de este miércoles 27 de agosto, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, lanzó oficialmente su precandidatura a la Presidencia para el año 2026. Y con ello, iniciará el recorrido para someterse a la encuesta de su partido, en la cual se escogerá a un único candidato.

Durante el lanzamiento, desde el norte de Bogotá, aseguró que “es el momento de tomar la enorme responsabilidad de poner a Colombia en pie nuevamente. Yo creo en Colombia y estoy segura de que puedo ser una gran presidente para todos los colombianos”, dijo.

Y señaló que no será solamente candidata para el Centro Democrático, sino “para todos los colombianos que hoy tienen claro que no toleraremos las falsas promesas del populismo, que nos dijeron que iba a haber un cambio y que íbamos a vivir sabroso, y lo que sembraron fue dolor, olvido y violencia en el territorio colombiano”.

Ahora, en el evento también participaron el director del partido, Gabriel Vallejo, y el expresidente y jefe natural de su partido, Álvaro Uribe Vélez, quien intervino de forma virtual con el siguiente mensaje: “Paloma ha defendido tesis difíciles que se van cimentando en la conciencia colombiana. La seguridad para poder hablar de paz y conseguir la paz, el emprendimiento privado, la libertad para que la imaginación se exprese totalmente”.

Finalmente, y quizá lo más importante fue que la senadora negó que quiera volver a su curul en el Congreso, luego de que se rumorara que le habían ofrecido la cabeza de lista del Centro Democrático para esa corporación.

“Esa es una etapa que ha terminado. Mi propósito es el de ser la próxima presidenta de Colombia (…) Seré la presidenta que le devuelva a los colombianos la certidumbre de que ser colombiano es un enorme orgullo”, concluyó.