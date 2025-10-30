Actualidad

Segunda Marquetalia de alias ‘Iván Márquez’ habría ordenado crimen de Miguel Uribe: Fiscalía

La fiscal Luz Adriana Camargo, reveló que alias ‘El Viejo’ se conectó con una célula de la Segunda Marquetalia.

Senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Foto: Colprensa.

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo confirmó que el noveno capturado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, se habría contactado con una célula de la Segunda Marquetalia que comanda Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’ en Florencia (Caquetá).

Se trata de Simeón Pérez Marroquín alias ‘El Viejo’, quien era el jefe de la organización criminal que perpetró el atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

