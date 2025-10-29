Magnicidio Miguel Uribe: alias ‘El Viejo’ se declaró inocente y Fiscalía pedirá cárcel

Ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’ o ‘Tulio’, se declaró inocente y no aceptó los delitos que la Fiscalía General de la Nación le imputó, tras ser capturado por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

Una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

Las audiencias de legalización de capturas y de imputación de cargos se realizaron de manera reservada.

De acuerdo con la investigación, alias ‘El Viejo’ o ‘Tulio’ habría sido el enlace entre quienes ordenaron el atentado contra el congresista y la organización delincuencial que lo ejecutó. Estos hechos ocurrieron en la tarde del sábado 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá.

Por estos, hechos la Fiscalía pedirá que se imponga una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario, pues argumentará que Pérez Marroquín habría sido clave en la planificación del ataque sicarial.

¿Quién es Simeón Pérez Marroquín?

El pasado lunes 27 de octubre fue capturado por uniformados de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta).

El operativo se dio luego de la intensa investigación de la Fiscalía General de la Nación que tiene a 8 personas procesadas, dos de ellas condenadas.

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio, en el occidente de Bogotá”, señaló en su momento la Fiscalía.

De acuerdo con la investigación, alias ‘El Viejo’ o ‘Tulio’ sería uno de los cabecillas del tráfico de drogas y de armas en Bogotá.

Según informaron, Pérez Marroquín habría estado privado de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2013 y 2014.

Durante ese año compartió pabellón junto con William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

Según la Fiscalía, alias ‘El Viejo’ se encargó del traslado de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en el departamento de Caquetá.

Entre sus antecedentes penales se encuentran los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Incautación

En medio del operativo que se realizó en la vereda Brisas del Guejar, del municipio de Puerto Lleras (Meta), se hallaron 2 armas de fuego, 5 celulares y un proveedor y munición.

