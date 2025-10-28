Magnicidio Miguel Uribe: Víctimas celebraron captura de alias ‘El Viejo’, ficha clave en el crimen

El abogado Víctor Mosquera, apoderado de la familia del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, se mostró complacido por la captura de Simeón Pérez, alias ‘El Viejo’, presunto enlace entre los determinadores y quienes ejecutaron el atentado.

Alias ‘El viejo’ o ‘Tulio’, fue capturado por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del congresista; sería uno de los cabecillas del tráfico de drogas y de armas en Bogotá.

“La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en calidad de representantes de víctimas dentro del proceso penal que se adelanta con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay (Q.E.P.D.), celebra la captura de Simeón Pérez Marroquín, alias “El Viejo”, lograda gracias a la labor investigativa de la Fiscalía General de la Nación y a la coordinación operativa de la Policía Nacional de Colombia en el departamento del Meta”, se lee en el comunicado.

Según informaron las autoridades, Pérez Marroquín habría estado privado de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2013 y 2014.

Durante ese año compartió pabellón junto con William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias ‘El Viejo’ se encargó del traslado de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en el departamento de Caquetá.

“Este resultado representa un avance significativo en el esclarecimiento de los hechos y en la búsqueda de verdad y justicia”, afirmó Mosquera Marín.

Igualmente, se conoció que entre los antecedentes penales del detenido se encuentran los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, sería el intermediario entre quienes dieron la orden y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.