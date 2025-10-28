Segunda Marquetalia aún es la principal hipótesis en crimen de Miguel Uribe, según Policía

Magnicidio Miguel Uribe: capturaron a alias ‘El Viejo’, el noveno detenido por el crimen. Fotos: suministradas.

El director de la Policía Nacional, general William Rincón, se pronunció después de la captura de Simeon Pérez, alias ‘El Viejo’, implicado en el crimen del senador Miguel Uribe Turbay.

Dijo que la hipótesis más fuerte, por ahora, es que la Segunda Marquetalia estaría detrás del crimen.

Según el general, alias ‘El Viejo’ sería la persona que planeó el componente sicarial para cometer el asesinato.

Esta sería la captura más importante en la investigación que adelantan las autoridades, pues Pérez sería el enlace entre quienes ejecutaron el crimen y los actores intelectuales.

¿Quién es Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’ o ‘Tulio’?

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’ o ‘Tulio’, el hombre que fue capturado por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sería uno de los cabecillas del tráfico de drogas y de armas en Bogotá.

Según informaron, Pérez Marroquín habría estado privado de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2013 y 2014.

Durante ese año compartió pabellón junto con William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias ‘El Viejo’ se encargó del traslado de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en el departamento de Caquetá.

Entre sus antecedentes penales se encuentran los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, sería el intermediario entre quienes dieron la orden y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

