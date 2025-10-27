Magnicidio Miguel Uribe: capturaron a alias ‘El Viejo’, el noveno detenido por el crimen

La Fiscalía General de la Nación confirmó que tras una intensa investigación se logró identificar y ubicar a la novena persona que estaría involucrada en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Se trata de a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’.

La captura fue realizada por uniformados de la Policía Nacional en la vereda Brisas del Guejar, en Puerto Lleras (Meta).

“La acción investigativa orientada por la Fiscalía General de la Nación con ocasión del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, permitió identificar y ubicar a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, quien sería el intermediario entre los determinadores y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado el pasado 7 de julio, en el occidente de Bogotá”.

Por estos hechos, un fiscal adscrito a la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputará los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y porte ilegal de armas de fuego.

La audiencia se realizará ante un juez Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.