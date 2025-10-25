Magnicidio Miguel Uribe: Fiscalía judicializó al hombre que habría convencido al menor de disparar. Fotos: suministrada y Colprensa.

La Fiscalía General de la Nación confirmó en la noche de este viernes que fue judicializada la octava persona que estaría involucrada en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Se trata de Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’, quien habría sido clave para contactar al menor que perpetró el atentado.

Según la investigación de la Fiscalía, ‘El Caleño’ habría sido clave en la selección del menor, pues lo habría contactado por una videollamada desde la cárcel en la que permanece recluido desde el mes de mayo.

Después de una charla lo habría convencido de atacar con arma de fuego a Uribe Turbay el sábado, 7 de junio, en el parque El Golfito del barrio Modelia, de la localidad de Fontibón en el occidente de Bogotá.

Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de homicidio agravado, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir. Sin embargo, el sujeto se declaró inocente.

“Mora Silva, quien fue capturado en mayo del año en curso y permanece privado de la libertad en atención a una condena en su contra por el delito de hurto, habría contactado por videollamada al menor de edad y convencido de ejecutar el ataque armado”, explicó la Fiscalía.

La Fiscalía además descubrió que alias ‘El Caleño’ supuestamente conectó al menor con Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, para coordinar el atentado.

Los elementos materiales probatorios indican que la logística la realizó desde la cárcel donde está privado de la libertad.

“De acuerdo con la investigación, este hombre haría parte de un grupo delincuencial dedicado al tráfico local de estupefaciente, los homicidios selectivos y otras conductas delictivas en Bogotá”, señaló la Fiscalía.