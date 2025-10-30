Fiscalía reveló enlace entre sicarios de Miguel Uribe y la Segunda Marquetalia

La Fiscalía General de la Nación inició una nueva fase en la investigación por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En este nuevo capítulo, el objetivo es rastrear, identificar y capturar a quienes ordenaron el atentado que le causó la muerte, en hechos ocurridos el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, de Bogotá.

La delegada para la Seguridad Territorial de la Fiscalía, Deicy Jaramillo, relató que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, había perseguido al congresista para identificar su rutina en medio de la planificación del ataque sicarial.

Jaramillo relató lo ocurrido antes del atentado:

“La Fiscalía General de la Nación avanza en una nueva fase de la investigación para identificar a los determinadores del crimen del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. En desarrollo de esta estrategia de investigación fue identificado Simeón Pérez Marroquín como la persona que funge como intermediario entre quienes ordenan el crimen y quienes lo ejecutan, ocurrido el 7 de junio al occidente de Bogotá”, afirmó.

Así fue como se organizó el ataque contra Miguel Uribe Turbay

‘El Viejo’ contactó a alias ‘El Costeño’ o ‘Chipi’ para avanzar en la coordinación del atentado que le cegó la vida a Uribe Turbay.

“Para el desarrollo de esto, Simeón contacta a Élder Arteaga, alias ‘Chipi’, quien es la persona encargada de desarrollar la logística e identificar qué rol tendría cada una de las personas que hoy se encuentran privadas de la libertad”.

Alias ‘El Viejo’ se hizo pasar por simpatizante de Uribe Turbay para seguirlo.

Jaramillo señaló que Simeón Pérez Marroquín empezó a planificar el crimen desde marzo, tres meses antes del ataque sicarial.

“Simeón concurrió a una reunión política del precandidato, ocurrida el 30 de marzo en el suroccidente de Bogotá, donde lo siguió y lo fotografió, tal como lo demuestran los medios incorporados a la investigación”.

Aparece en la escena Katherine Martínez Martínez

Pérez Marroquín se comunicó con Katherine Martínez Martínez, una de las procesadas por el crimen, para entregar el arma que finalmente quedó en manos del menor que disparó.

“De la misma manera, fue la persona que contactó a Katherine Martínez Martínez, a quien le entrega el arma que posteriormente es dada al adolescente que dispara contra la vida del senador Miguel Uribe Turbay”.

La Segunda Marquetalia

Tras el atentado, alias ‘El Viejo’ también se habría encargado de esconder a la mujer entre las disidencias de las FARC.

“Los medios técnicos incorporados al proceso dan cuenta de esta situación. Igualmente, es la persona que lleva a Katherine para contactarla en Caquetá con disidencias de las FARC, la Segunda Marquetalia, donde tomaría cursos sobre manejo de drones y francotirador ”, afirmó.

Van nueve procesados por este caso:

El menor que disparó, conocido con el apodo de ‘Tianz’; Elder José Arteaga; Katerine Martínez; Carlos Eduardo Mora; William Fernando González; Cristian Camilo González; Harold Barragán; Jhorman David Mora Silva, alias ‘El Caleño’; y ahora Simeón Pérez Marroquín, conocido como ‘El Viejo’.