Estructura criminal de alias ‘El Viejo’ estaba planeando otro grave atentado con explosivos: juez

La juez 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá reveló, en medio de la audiencia en la que envió a la cárcel a Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’, detalles de la contundente investigación que, durante cuatro meses, ha adelantado la Fiscalía General de la Nación.

Según explicó la juez, los 22 elementos materiales probatorios que recopiló la Fiscalía para sustentar no solo la imputación, sino también la medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario contra Pérez Marroquín, demuestran su posible responsabilidad en los hechos que rodearon el ataque sicarial perpetrado el sábado 7 de junio.

Planeaban otro gran atentado con explosivos

La juez narró que alias ‘El Viejo’, quien también es conocido como ‘Sebastián’, ‘Firma’ y ‘El Patrón’, estaba organizando un atentado en el que utilizaría explosivos.

Señaló que esa organización criminal manejaba y transportaba armas, y sustentó su afirmación en el testimonio de varios de los capturados por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, el cual fue verificado por investigadores de la Fiscalía.

“Las personas que declararon establecieron que no solamente se realizó esa conducta (atentado contra Miguel Uribe Turbay), sino que también se habían realizado otras: se transportaban armas. La misma persona con el alias de ‘El Viejo’ pagó directamente y entregó las armas para que fueran transportadas por la señora Katherine —refiriéndose a Katherine Martínez Martínez, capturada en Florencia, Caquetá—. Adicionalmente, se estaba orquestando otra conducta mucho más grave contra una persona, que iba a ser cometida con explosivos. Ya se tenía adelantada esa conducta punible, ya tenían los explosivos (…)”, señaló la juez.

Añadió que “esta organización no solamente cometió el atentado contra el senador Uribe Turbay, sino que ya había realizado otras conductas delictivas, otros atentados, y estaba preparando la comisión de nuevos ataques, pero ya con explosivos”.

Debido a esto, la juez manifestó que era urgente y necesario imponer la medida “para evitar la reiteración y comisión de nuevas conductas punibles o atentados contra otros ciudadanos, en otros departamentos o, peor aún, contra otros candidatos que puedan estar también en riesgo”.

