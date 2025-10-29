Magnicidio de Miguel Uribe: a la cárcel alias ‘El Viejo’, jefe de red criminal que ejecutó el ataque

La juez 18 penal municipal con función de control de garantías de Bogotá envió a la cárcel a Simeón Pérez Marroquín por su presunta responsabilidad en la planeación y ejecución del atentado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el sábado 7 de junio en el barrio Modelia, en el sur de la ciudad.

Según la juez, sí existe inferencia razonable de autoría y participación del procesado en los hechos. Es decir, teniendo en cuenta los 22 elementos materiales probatorios presentados por la Fiscalía General de la Nación, es posible que alias ‘El Viejo’ sea el cabecilla de la organización delincuencial que perpetró el ataque sicarial que le causó la muerte al congresista.

La Fiscalía logró establecer que Simeón Pérez Marroquín, al parecer, se encargó de coordinar y dirigir las actividades criminales que rodearon la planificación del atentado.

Diferentes alias, un mismo jefe

La Fiscalía logró recaudar elementos materiales probatorios tan contundentes que advierten que alias ‘El Viejo’ y los alias ‘Sebastián’, ‘Firma’ y ‘Patrón’ corresponden a la misma persona: Pérez Marroquín, quien se habría encargado de conseguir las armas y planificar la ruta de escape.

Entre los elementos materiales probatorios se encuentra la orden que habría impartido a sus subalternos —quienes perpetraron el ataque— para que escaparan y no se dejaran capturar.

Para ello, habría dado instrucciones como borrar mensajes, destruir celulares, cambiar las tarjetas SIM y ocultarse de las autoridades.

