Magnicidio Miguel Uribe: ¿Quién es Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El Viejo’ o ‘Tulio’? 

Autoridades confirmaron que Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’ o ‘Tulio’, el hombre que fue capturado por su presunta participación en la planeación y ejecución del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, sería uno de los cabecillas del tráfico de drogas y de armas en Bogotá.

Según informaron, Pérez Marroquín habría estado privado de la libertad en la cárcel de Acacías (Meta) entre los años 2013 y 2014.

Durante ese año compartió pabellón junto con William Fernando González Cruz, alias ‘El Hermano’, y Elder José Arteaga, alias ‘Chipi’ o ‘El Costeño’.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, alias ‘El Viejo’ se encargó del traslado de Katherine Andrea Martínez Martínez, conocida como ‘Gabriela’, desde Bogotá hasta la vereda Los Ángeles, en el departamento de Caquetá.

Entre sus antecedentes penales se encuentran los delitos de homicidio, porte ilegal de armas y hurto calificado.

Simeón Pérez Marroquín, alias ‘El viejo’, sería el intermediario entre quienes dieron la orden y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado contra Uribe Turbay, en el parque El Golfito del barrio Modelia de la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá.

Incautación

En medio del operativo que se realizó en la vereda Brisas del Guejar, del municipio de Puerto Lleras (Meta), se hallaron 2 armas de fuego, 5 celulares y un proveedor y munición.

Este es video del momento en el que fue capturado alias ‘El Viejo’