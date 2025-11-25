Fiscal Camargo ordenó intervenir en investigación por elementos decomisados a disidencias

La fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ordenó intervenir inmediatamente en la investigación que se adelanta por los elementos incautados a varios integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las Farc, entre ellos Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’.

La decisión de la fiscal se basó en la inspección desarrollada este lunes 24 de noviembre y en la que se evidenció que hay información de extrema gravedad en dichos elementos decomisados que no estaba siendo investigada en debida forma.

Es decir, que había datos delicados para la seguridad nacional que nadie investigó durante 16 meses.

En medio del escándalo que se desató por el informe de Noticias Caracol que reveló las supuestas filtraciones del Ejército con las disidencias y los presuntos nexos con el Gobierno Nacional, la jefe de la Fiscalía tomó medidas.

Se buscará definir si las disidencias lograron influenciar o corromper militares o agentes de inteligencia para que trabajaran para ellos.

También se buscará establecer si esto representó una amenaza a la seguridad nacional y si hubo un financiamiento de la campaña presidencial.

Entre las líneas de investigación se encuentran también las posibles alianzas entre distintos actores ilegales y la supuesta creación de vigilancia al servicio de estructuras criminales.

El delegado contra la Criminalidad Organizada se pondrá al frente de la investigación e impulsará dichas líneas de investigación.

“Con ocasión de las verificaciones realizadas en el día de hoy en Medellín, que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.

