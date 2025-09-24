Fiscal general, Luz Adriana Camargo, respondió a fiscal que investiga a Nicolás Petro

A través de un documento oficial, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, le respondió a la fiscal Lucy Laborde, quien denunció “interferencias indebidas” en la investigación contra Nicolás Petro.

La jefa del ente acusador aseguró que la decisión de designarle fiscal de apoyo correspondió a una actuación encaminada a garantizar la aplicación de las mejores prácticas investigativas, nada de lo cual configura una intromisión indebida en su autonomía.

La fiscal general, además, aclaró que teniendo en cuenta el rechazo de la funcionaria a recibir asesoramiento, orientación y asesoría jurídica, “sumado a su percepción de que este acto está signado por la intención de interferir en la dirección de la actuación que a usted compete, solicité la revocatoria de la Resolución Nº 33 del 8 de septiembre de 2025, mediante la cual le ofrecía una fiscalía de apoyo que ya había trabajado en ese caso”.

Camargo, finalmente, agregó: “no existe ni existirá durante mi administración ninguna directriz que afecte la autonomía e independencia de los Fiscales”.

