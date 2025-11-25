Fiscalía ordenó investigar presuntos vínculos entre funcionarios del Estado y disidencias de las Farc

La Fiscalía General de la Nación se pronunció en medio del escándalo por las presuntas infiltraciones de las disidencias al Ejército y a la Dirección Nacional de Inteligencia.

En un extenso comunicado, se aclaró que desde el 23 de julio de 2024, cuando fue interceptada en un retén militar una caravana de integrantes del autodenominado Estado Mayor de bloques y frentes de las disidencias de las Farc, se incautaron computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.

También señaló que con los elementos incautados se han judicializado a 28 disidentes del frente 36 de las Farc en Antioquia.

Tres integrantes de la caravana también fueron presentados ante jueces de la República: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias ‘Oliver’, por el delito de porte ilegal de armas de fuego, cargo que fue aceptado y por el que fueron condenados y cumplen condena.

Igualmente, recordó en el comunicado que, Edgar de Jesús Ortega, alias Firu, ya se radicó el escrito de acusación por el delito de homicidio y actualmente permanece privado de la libertad.

Además, reconoció que ese día (23 de julio de 2024) no fueron capturados Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, Erlinson Echavarría Escobar, Juan Antonio Agudelo Salazar y Diana Carolina Rey Rodríguez, porque las órdenes de captura habían sido suspendidas desde el 4 de julio.

En el comunicado, la Fiscalía precisó también que “respecto de esta investigación, a cargo, como ya se mencionó, de una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín, ha de aclararse que ni el Despacho de la Fiscal General de la Nación, ni ninguna otra dependencia de la entidad, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada o la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, DECOC, superiores jerárquicos de esa funcionaria, recibió durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Intervención en el caso

Tras una inspección liderada por la fiscal Camargo en el despacho de la fiscal que tiene a cargo la investigación, se estableció que hay hechos graves que no están siendo indagados en debida forma, por lo que se ordenó una intervención en la investigación.

“Con ocasión de las verificaciones realizadas en el día de hoy en Medellín, que revelan la existencia de información de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, dispuso la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada en el impulso de líneas de investigación sobre posible cooptación de agentes de inteligencia e integrantes del Ejército Nacional por parte de las disidencias de las Farc, amenazas a la seguridad nacional, financiación de la campaña a la Presidencia, alianzas entre distintos actores ilegales y creación de empresas de vigilancia al servicio de estructuras criminales”.

General Juan Miguel Huertas Herrera será investigado

La Fiscalía anunció que se compulsaron copias para que sea investigado penalmente el brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, quien aparece mencionado en los elementos materiales probatorios incautados en medio del operativo desarrollado el 23 de julio de 2024.

“La fiscalía de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales de Medellín compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”, detalló la Fiscalía.