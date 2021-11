Sin cárcel habrá más impunidad en el país: Centro Democrático

El anuncio fue hecho desde las redes sociales donde señalo “Sin cárcel para cabecillas habrá firma en La Habana pero ejemplo para más violencia en Colombia”.



Y no guardó sus criticas contra el presidente Juan Manuel Santos por medio de las redes sociales: “Santos no es la paz la que está cerca, es la entrega a Farc y a la tiranía de Venezuela”. Escribió Uribe.



El vocero de la bancada en el congreso dijo que los guerrilleros de las FARC sí deben pagar sus penas en centros penitenciarios, aunque sean mínimas.



“Hambre yo creo que hay que ceñirse a lo que la palabra cárcel es. Es una clara pena intramural, no es seguir buscando un nuevo capitulo de la catedral de Pablo Escobar con los cabecillas de las Farc. Cárcel es cárcel” señalo el senador Iván Duque.

Finalmente el senador Ernesto Macias dijo que la justicia transicional no se debe aplicar como si los guerrilleros fueran menores de edad



"Están acostumbrados a hacer anuncios sin sentido, nos vienen diciendo que la paz esta cerca y en esas llevamos tres años. Lo que hay es una euforia mediática del Gobierno sin saber qué es lo que van a anunciar" manifestó el senador Ernesto Macias.



El senador y expresidente Álvaro Uribe señalo que esperará el anuncio en Cuba para entregar un pronunciamiento oficial de la bancada.