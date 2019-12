Tensión en la oposición por Reforma Tributaria

Congresistas de la oposición hicieron duras críticas a la representante de la Alianza Verde Catalina Ortiz por no votar la ponencia que buscaba archivar la reforma tributaria presentada por el Gobierno.

El representante a la Cámara de la Coalición Decentes criticó la actitud de Ortiz, a quien acusó de tener una "actitud ambivalente" frente al proyecto.

Lea en La W: Congresistas explican las razones por la que apoyarán la Reforma Tributaria

"No es de ahora (...) es una actitud de hace varias semanas. Hay un debate y ella nos tiene que dar explicaciones con sinceridad y con argumentos", aseguró Racero.

La representante Ortiz se defendió y recordó que voto negativamente la ponencia positiva del proyecto. Criticó la actitud de algunos miembros de la oposición que se han ido lanza en ristre en su contra por resaltar dos puntos positivos del proyecto.

"No apoyar la reforma tributaria no quiere decir que no haya algunos elementos, de más de 134 artículos, que uno considere que se pueden salvar", señaló.

Le puede interesar: Fiscal general advierte "mico" en reforma tributaria que favorecería el lavado de activos