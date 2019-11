Testigo de Odebrecht entregará información sobre el metro de Bogotá

Federico Gaviria Velásquez, testigo del caso Odebrecht, pidió perdón y dijo que entregará una propiedad para reparar a los afectados por sus delitos.

“Desafortunadamente cometí errores que son delitos. Mucha gente dice que dar comisiones lo hace todo el mundo, no es un error y está mal hecho. Voy a pedir un perdón público porque está muy mal hecho que las fisuras que hay en la contratación sean aprovechadas como oportunidad para que empresarios se beneficien irregularmente...Cometí errores, los estoy asumiendo y los estoy pagando. No he dilatado el proceso. Llevamos dos años pero la fiscalía nombro un fiscal Ad hoc y demoro el proceso un año mas”, indicó Gaviria



Gaviria aseguró que entregará un predio avaluado en más de diez mil millones de pesos que entregó en 2017 y ahora le están cobrando los impuestos de 2018 y 2019.



Dijo que ha entregado información en: capítulo 2 Navelena “eran dos participantes, la oferta más cara fue la de Odebrechrt que fue la que ganó capítulo 3 Ocaña Gamarra, capítulo 5 Plinio Olano y otros relacionados, capítulo 6 Hidrohituango...Ruta del Sol Ruta 3, planta de percoque en Ecopetrol, Puerto de Cartagena, plante de etanol en el departamento del Vichada e Hidroeléctrica Force 3."



El empresario dijo además que dará información sobre los prediseños del metro de Bogotá “capítulo 8 estudios del metro de Bogotá. Capítulo 9 Planta Salitre, capítulo 10 el inventario de todos los asesores de Odebrecht y que hacía cada uno de ellos, capítulo 11 todos los particulares y contratistas que trabajaban con Odebrecht Colombia”.



Por último pidió el traslado a un sitio seguro pues hoy está detenido en una unidad militar.