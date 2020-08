Profesor sufre problemas técnicos en clase en línea y alumnos lo consuelan

La cuarentena provocada por la pandemia obligó a las instituciones educativas a dar clases en línea. Sin embargo, para algunas personas, sobre todo las de edad avanzada, no es tan fácil adaptarse a las nuevas tecnologías.

Este profesor sufrió ciertos problemas técnicos mientras ofrecía una clase de forma remota.

Se mostraba muy preocupado y desesperado, pero en vez de criticarlo, los alumnos le ofrecieron palabras de aliento y de apoyo.

"No se angustie, no se preocupe, nosotros aquí le apoyamos y puede subir los videos a DriveSpace y mandarnos el link, y nosotros le ayudamos a ponerlo", declaró una de las alumnas.

"Además, su clase es muy interesante y bonita", dijo otro estudiante.

El profesor, a su vez, dio las gracias a sus alumnos y admitió que "estaba a punto del llanto".

El conmovedor vídeo pronto se hizo viral y acumuló más de dos millones de reproducciones en Twitter.

"Lloré muchísimo, me dan demasiada ternura los maestros más grandes que tienen que lidiar con tecnología con la que no están familiarizados"; "mi papá también es profesor y está aprendiendo a dar clases en plataformas digitales. Es un gran esfuerzo para él y aunque a veces se desespera no se rinde"; "es un gesto enormemente bello de parte de todos ustedes sus alumnos!! Díganle a su profesor, de mi parte, que es el más profesional del mundo!", así fueron algunos de los comentarios en la publicación.