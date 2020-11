Top 10: Si como no

Top 10: Mi amor, por el hecho de que yo le de un like a la foto de una mujer, no quiere decir que ella me guste.

Top 9: En serio profe, yo hice la tarea y se la mandé anoche…seguro tengo un problema con el correo.

Top 8: Dueño de Mustang dice que huía de fleteo cuando atropelló a motociclista en Bogotá.

Top 7: Mi amor te lo juro, estaba borracho, yo nunca la hubiera besado en sano juicio.

Top 6: Eres el hombre de mi vida.

Top 5: Compadre, qué pena contigo, este mes no te pude pagar la plata, porque tuve que pagarle unas medicinas a mi tía abuela que está muy enferma.

Top 4: Menos impuestos, más salarios.

Top 3: Colombia es el segundo país más feliz del mundo.

Top 2: Muchas gracias, por favor déjenos sus datos y nosotros lo llamamos para confirmarle si aprobó el casting.

Top 1: Mi amor, no sé qué me pasó, normalmente duro mucho más tiempo. Creo que fueron todas las ganas que tenía reprimidas.