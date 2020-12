[Video] Hombre reanima con RCP a un elefante bebé tras un accidente de tráfico

En redes sociales se ha hecho viral un video en el que se ve como un rescatista le salva la vida a un elefante bebé que había sufrido un accidente. Un motociclista había arrollado al paquidermo cuando su manada estaba tratando de atravesar una carretera en la localidad de Chanthaburi, Tailandia.

Tras el accidente un grupo de rescatistas llegó para atender al motociclista, pero uno de los integrantes se dedicó a salvar al elefante. Mana Srivate contó posteriormente a la agencia Reuters que ha hecho muchos intentos de resucitación en su carrera, pero nunca con un elefante.

Tras 10 minutos de reanimación cardiopulmonar el elefante pudo ponerse de pie de nuevo y fue llevado a un centro asistencial. Una vez que se comprobó el estado de salud del animal, las autoridades lo llevaron al lugar del accidente para que se reuniera con su familia.

El rescatista contó que estaba muy nervioso en ese momento, pero su instinto lo llevó a querer salvarle la vida. “Asumí donde estaba su corazón partiendo de la teoría humana y un video que vi en internet”, confesó Srivate.

Rescue team saved cute baby elephant injured in the accident by a motorcycle in Thailand pic.twitter.com/eTrYWu1Kwl