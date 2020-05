Las zapatillas más icónicas de Michael Jordan salen a subasta

El viernes comenzó la puja por las Nike Air que Michael Jordan usó en 1985. El precio base fue de nada más y nada menos que 100.000 dólares, y es que se trata de las zapatillas más icónicas del afamado basquetbolista.

La estrella de los Chicago Bulls usó esas zapatillas al principio de su carrera, hasta el 29 de octubre de 1985, cuando se lesionó y tuvo que ausentarse de 64 partidos mientras se recuperaba. Cuando regresó a competición, calzó versiones modificadas de las Air Jordan 1.

Actualmente, las Air Jordan 1985 hacen parte de la colección de Jordan Geller, fundador de Shoezeum, primer museo de zapatillas del mundo. Debido al éxito que hoy por hoy tiene el documental The Last Dance, la casa de remates Shoteby’s rematará el codiciado artículo.

La puja por las zapatillas irá hasta el 17 de mayo y se estima que el valor puede llegar a los 150.000 dólares.

Su actual dueño, Jordan Geller, no guardó elogios para uno de los elementos más valiosos de su colección: “Estas son las zapatillas más icónicas y codiciadas de todos los tiempos. Tenerlas fue un verdadero placer. Pero con toda la emoción que rodea a Michael Jordan y The Last Dance , mi esposa y yo entendimos que es hora de dejar que las zapatillas encuentren un nuevo hogar”.

De acuerdo a Sotheby's, las zapatillas tienen detalles especiales como los cordones rojos, las señales de su uso continuado, un código que revela el año y mes en que fue producido y el texto player sample.

Le puede interesar: