Air Canadá retoma frecuencias, rutas y pide mejoras en la operación de El Dorado

Air Canada, informó este jueves que su participación en el mercado del transporte aéreo colombiano se incrementará ya que a partir de noviembre se presentará una nueva frecuencia en la ruta entre Toronto y Bogotá para tener de esta manera 4 semanales, añadiendo que a partir del 3 de diciembre del presente año, se retomará la ruta entre Montreal – Bogotá con tres frecuencias semanales.



Según Juan Manuel Calvo, quien es gerente para Centroamérica, Colombia y el Caribe de Air Canadá, con el anunció la aerolínea tendrá un vuelo diario entre los dos países, lo que a su vez es una muestra de la recuperación del transporte aéreo que se viene registrando, al igual del buen momento y la fuerza que Air Canadá sigue tomando en Colombia, como fruto de un trabajo estructurado y organizado.



Frente al análisis de cómo se ha atendido la pandemia y la que ya empieza a parecer la post pandemia en la terminal más importante del país que es la del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, Air Canadá, fue clara al expresar que considera que el manejo que se ha dado, entendiendo que nadie, ni ninguna entidad estaban preparadas para la llegada de una pandemia no ha sido el más óptimo, lo cual claramente ha impactado a todas las aerolíneas.

De esta manera, el gerente Calvo, aseguró que encuentran muchas oportunidades de mejora en cuanto a lo que refiere a la operación de El Dorado, añadiendo, “las entidades y autoridades están todavía a tiempo de repensar la estrategia para darle no solamente a las aerolíneas, no solamente al Aeropuerto El Dorado, si no a la industria en Colombia el impulso necesario para seguir por la senda que quisiéramos seguir todos entendiendo que Colombia viene en una recuperación muy importante, pero esa recuperación no va a terminar en un buen puerto si la planificación de las autoridades no van en la misma vía”.



Air Canadá también hizo énfasis en que se entiende que hay algunos aspectos que no dependen del Gobierno, ni tampoco de las autoridades del país, y que de alguna u otro forma impactan la operación aérea, pero envió el mensaje para que esos cuellos de botella sean solucionados a través de negociaciones.