Decirle al Gobierno un límite del déficit fiscal se volvió inútil: Marc Hofstetter

El economista explicó que renunció al Comité Consultivo de la Regla Fiscal porque las recomendaciones no se están cumpliendo en realidad, solo en el papel.

Luego de su renuncia al Comité Consultivo de Regla Fiscal, encargado de poner un límite al tamaño del faltante que tiene el Gobierno con respecto a sus ingresos (con el objetivo de que no se gaste más de la cuenta), el profesor Marc Hofstetter indicó en La W que "el funcionamiento de la Regla en los últimos tiempos se ha vuelto inútil".

Explicó que "lo que hace el Comité es establecer un límite sobre el tamaño del déficit fiscal que tiene el Gobierno año/año y en los últimos tiempos la forma en la cual el Gobierno ha contabilizado algunos gastos hace que el límite en realidad no muerda. Si yo le digo al Gobierno que no se puede gastar 20, ellos dicen que no se los gastaron, cuando en realidad sí lo hicieron pero los contabilizó de una forma distinta. En esas circunstancias, decirle ese límite al Gobierno se vuelve inútil".

Resaltó que el país estaría mejor sin regla, "sabríamos mejor cuáles son realmente los gastos y el tamaño del déficit porque no había necesidad de inventar estrategias para cumplir con ese número mágico de manera contable".

Además de ser inútil, manifestó que "fuerza al Gobierno a ser menos transparente en el reporte de sus datos para tratar de cumplir con esa camisa de fuerza".

El profesor de Los Andes habló también de lo sucedido en 2019: "El Gobierno no tenía suficientes recursos el año pasado para cumplir con las metas de la Regla Fiscal sin hacer un recorte en el gasto draconiano y entonces la alternativa que encontró fue contabilizar de forma distinta algunos de los gastos, de forma tal que cumple con la Regla".

Y resaltó: "yo no quiero entrar en el debate sobre si la nueva forma de llevar la contabilidad es mejor o peor que la anterior, el hecho concreto es que es distinta y hace lucir más rosa a los números... y si utilizan ese margen de maniobra lo que diga la Regla es inútil".

Hofstetter concluyó diciendo que "la razón por la cual renuncio es porque las recomendaciones no se están cumpliendo literalmente, se están cumpliendo en el papel pero por detrás de eso el comportamiento fiscal no se ciñe a lo que la Regla misma pretendía".

