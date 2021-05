El dólar este miércoles en Colombia subió y quedó en $3.682,66

La moneda estadounidense dejó un buen sabor de boca para los expertos por su subida de precio, respecto a la registraga el 19 de mayo, que la ubicaba en $3.655,74.

Para la negociación el promedio fue de $3.682,25, el máximo alcanzado llegó a los $3.695 y el mínimo se ubicó en $3.669.

Por otra parte, el dólar sostuvo su precio para hoy en casas de cambio para la compra se movió en $3.625, así mismo para la venta registró unos $3.736,00.

Conozca el comportamiento de otros indicadores económicos en Colombia:

UVR $ 280,4995

PETRÓLEO WTI US$ 63,38

PETRÓLEO Brent US$ 66,64

CAFÉ US$ 2,00

EURO $ 4.497,26

Cálculo no oficial con base en la TRM.

ORO (gr) compra $ 201.855,35

COLCAP $ 1.265,64

CARBÓN US$ 99,50

USURA MAYO) % 25,83

Tasas de interés vigentes para la semana

DTF EFECTIVO ANUAL % 1,75

DTF TRIMESTRE ANTIC. % 1,73

DTF TRIMESTRE VENC. % 1,74

DTF SEMESTRE ANTIC. % 1,73

DTF SEMESTRE VENC. % 1,74

Con información de Colprensa.