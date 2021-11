La OMT abre su asamblea general con tristeza por ataque a turistas mexicanos

La Organización Mundial del Turismo (OMT) inició hoy oficialmente en la ciudad colombiana de Medellín su vigésimo primera asamblea general "entristecida y acongojada" por el ataque en Egipto a varios turistas mexicanos a los que el Ejército confundió con terroristas.



"Estamos entristecidos y acongojados", dijo el secretario general de la OMT, el jordano Taleb Rifai, al referirse a este trágico suceso, que "lamentablemente ha costado la vida de varios turistas mexicanos".



"Nuestra tristeza no es sólo por México, de donde procedían las víctimas, sino también por Egipto, país de destinos, que está realizando una rápida investigación para esclarecer lo ocurrido", comentó Rifai en una rueda de prensa.



Según explicó hoy el presidente de México, Enrique Peña Nieto, 14 turistas mexicanos fueron víctimas el domingo de un ataque "por error" cerca del oasis de Bahareya, a 300 kilómetros al suroeste de El Cairo.



Por el momento, se han confirmado dos muertos y seis heridos, un incidente que Peña Nieto consideró "trágico y lamentable".



Rifai compartió esta consideración al indicar que "al parecer, se trata de un trágico accidente, que no ha sido intencionado", pero señalo que aun no se dispone de "suficiente información", por lo que no hará comentarios "hasta que disponga de más datos".



Durante la jornada inicial de la asamblea, la OMT expresó su pésame por lo sucedido a México, cuyo secretario (ministro) de Turismo, Enrique de la Madrid, que iba a participar en las sesiones, regresó urgentemente a su país.



El ataque de Egipto puso la nota amarga a la que es la cita más concurrida en la historia de la OMT, según Rifai, al contar con 72 ministros y más de 1.000 delegados de unos 100 países.



Esta es la segunda vez que Colombia acoge esta cita, la más importante del turismo mundial, en tan sólo ocho años, tras reunirse en Cartagena en 2007, cuando el país "aún intentaba posicionarse en el mapa del turismo, del que fue excluida durante mucho tiempo debido a la violencia", recordó Rifai.



El máximo responsable de la OMT ha destacado los avances que ha logrado Colombia en turismo desde entonces, prácticamente duplicando el número de llegadas hasta 4,2 millones de turistas en 2014.



Por tanto se ha demostrado, en palabras de Rifai, que el único riesgo, parafraseando el eslogan promocional que Colombia lanzó hace ocho años, es "que te enamores del país" y quieras quedarte.



En el mismo sentido se pronunció el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, quien al inaugurar la asamblea destacó que la industria turística colombiana creció un 13 % en el primer cuatrimestre del año.



La importancia del turismo ha ido creciendo en los últimos años hasta llegar a ser el segundo generador de divisas del país, detrás del petróleo, resaltó Santos.



Para 2018, año en el que concluirá su segundo mandato, la meta del Gobierno es "generar al menos 6.000 millones de dólares en divisas asociadas al sector turístico, y haber creado 300.000 nuevos empleos en el mismo, lo que implica que habrá dos millones de personas trabajando en el sector".



También espera que Colombia reciba cinco millones de turistas extranjeros para entonces, según Santos, quien añadió que las expectativas serán aún mayores si su Gobierno firma la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que negocia desde noviembre de 2012 en La Habana.



Como ejemplo de la reducción de la violencia mencionó a Medellín, ciudad que llegó a tener la tasa de homicidios más alta del planeta hace 25 años, cuando imponían su ley los carteles de la droga liderados por Pablo Escobar.



En este sentido desveló que Medellín será la sede del Foro Económico Mundial para América Latina de 2016, uno de los muchos eventos internacionales que esta urbe comienza a acoger.