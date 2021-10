Millonaria multa a Rappi por violar el régimen de protección de datos personales

La Superintendencia de Industria y Comercio le impuso una multa a Rappi por más de 500 millones de pesos por no dar una respuesta oportuna a las múltiples peticiones de una persona para que suprimieran sus datos personales, que esta empresa había usado sin su autorización previa para fines de publicidad.



“La decisión se tomó a través de la Resolución 67775 de octubre de 2021, la cual tuvo origen en una denuncia de un ciudadano quien solicitó a RAPPI S.A.S. en cuatro oportunidades, que no le siguieran enviado correos comerciales. Adicionalmente, durante el curso de la investigación se pudo establecer que esta compañía no contaba con la autorización previa y expresa del titular para poder usar los datos del ciudadano con fines de publicidad o mercadeo”, señaló la Superindustria en un comunicado.

Le puede interesar:

Coljuegos sancionó a Rappi por operación ilegal de juegos de suerte y azar

Mujer denuncia haber sido acosada por un domiciliario de Rappi



Hay que recordar que esta no es la primera multa que le imponen a Rappi por esta infracción, ya que en el 2019 también se le había impuesto una sanción por $298.121.760 cuando otro ciudadano le solicitó a ese comercio electrónico abstenerse de usar su información, así como que no le enviará correos o mensajes de datos para fines comerciales o de mercadeo.