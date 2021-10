Piden crear política integral de gas que permita atender crecimiento de la demanda

Luego que la Unidad de Planeación Minero Energética informará que se declaró desierta la convocatoria pública para seleccionar un inversionista para el proyecto de la planta de la Regasificación del pacifico, esto debido a que no se presentaron propuestas, la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales pidió al Gobierno y a la Creg, definir una política integral de gas, la cual permita atender oportunamente situaciones de restricciones en los momentos en que se presentan y asistir a la demanda que viene en crecimiento, de una manera robusta y competitiva, en sus declaraciones, la directora ejecutiva de Asoenegía, Sandra Fonseca, dijo “insistimos en la necesidad de definir una nueva fuente de gas en el mediano plazo, que sea competitiva y con una evaluación de utilización robusta”.

Añadiendo, “Asoenergía denota el esfuerzo realizado y reconoce la misión de transformación energética como un hito para el país; sin embargo, aboga por la inclusión de una política integral que complemente el camino hacia la transición. Y, además, insistimos en la necesidad de definir una nueva fuente de gas en el mediano plazo, que sea competitivo y con una evaluación de utilización robusta”.

En sus declaraciones la Asociación, alertó sobre los riesgos que tiene para el país y en particular, para la demanda, no contar con un mercado integrado de gas natural que permita atender adecuadamente las restricciones que pueda presentar el sistema, allí Fonseca, dijo “la secuencia de eventos inesperados que se presentaron finalizando el mes de agosto y comenzando el mes de septiembre, nuevamente puso sobre la mesa la debilidad de no contar con un mercado integrado, la falta de coordinación operativa y su impacto en el uso del Sistema Nacional de Transporte de Gas (SNT), y la escasa información oficial e institucional a la demanda”.

Finalmente, Asoenergía solicitó que el Ministerio de Minas y Energía, el Consejo Nacional de Operación de gas y el COMI, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, revisen de manera prioritaria la situación y se garantice la adopción de medidas estructurales acompañadas de la activa participación y efectiva de la demanda.