¿Qué novedades traerá el Festival El Dorado?

Desde el próximo 15 de noviembre personalidades del mundo de la publicidad y el mercadeo se reunirán en Bogotá en el marco del Festival ElDorado. Este evento tiene el fin de promover las grandes ideas y premiar los mejores trabajos creativos que día a día contribuyen al desarrollo de la publicidad y las comunicaciones en Latinoamérica.

Ignacio Gaitán, presidente de INNpulsa, dará apertura al evento en donde más de 20 profesionales que trabajan en industrias creativas, incluyendo publicidad, mercadeo, cine, música, narración de historias y diseño gráfico serán los encargados de juzgar los trabajos, dirigir sesiones de mentoría y conferencias.



Una de las personalidades más destacadas que participará en el Festival es Bob Isherwood, quien posicionó a las agencias de publicidad como una fábrica de ideas. Además, ha sido reconocido con más de 8.000 premios a lo largo de su carrera. Fundó el New Director’s Showcase de Cannes Lions y hace parte del Clio Hall Fame en Estados Unidos y en el Salón de la Fama de Escritores y Directores de Arte en Australia. Trae por primera vez a Latinoamérica la exclusiva academia creativa de Cannes Lions, única en su tipo.

Destacar el papel de las mujeres en el mundo de la publicidad será uno de los temas que más tendrá espacio en la agenda, gracias a la capacitación Cannes Lions See It, Be It, dirigida por Senta Slingerland. Esta conferencia nace como una respuesta a la desigualdad de género en la industria con el objetivo de cambiar la proporción de mujeres líderes en las agencias, que en la actualidad es de 25%.

Otro destacado seminario será El Valor de las Ideas, dirigido por Fernando Olmos, uno de los pocos publicistas que ha logrado consolidar 5 agencias de publicidad, y Juan Carlos Ortíz, el primer colombiano que ganó un oro en el Festival Cannes Lions y el único Latino en ser incluido en el Advertising Hall of Fame. Susan Hoffman, que acaba de ganar agencia independiente del año en Cannes y Carlos Bayala, asesor de la Nasa, del Vaticano y del proceso de paz en Colombia- y la actriz Johana Bahamón liderarán otros seminarios.

El segundo día de Festival comenzará con la participación de Martha Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia, seguido por la intervención de Felipe Buitrago, viceministro de Creatividad y Economía Naranja, que abordará el tema de emprendimiento. Este mismo día, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, se premiará la mejor iniciativa que contribuya al desarrollo de la cultura de paz en Colombia.

Cualquier persona que desee asistir al Festival (sea o no participante, finalista o

ganador) podrá adquirir su entrada en la página web del Festival ElDorado.