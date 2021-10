Quienes quieren acabar con el tema minero, ¿a quién le hacen la vuelta?: Duque

En medio en la clausura del Congreso Nacional de Minería, en Cartagena el presidente Iván Duque criticó a aquellos detractores de la minería en el país, ya que según él, de este sector económico depende gran parte del apoyo social para el país.



“Hay que ir eliminando esos falsos dilemas con hechos no con retórica con hechos y cómo se hace se hace entendiendo que el país necesita que sus hidrocarburos y de su minería para exportar y generar divisas. Ténganle miedo a esos discursos demagógicos que le dicen a la ciudadanía que se va acabar la minería, y que se va acabar el petróleo, que se deja exportar porque eso es anuncio de la destrucción de la capacidad económica del país porque con esos recursos se financia gran parte de los programas sociales, de la gran parte de la inversión y gran parte de las divisas. Esos son discursos trasnochados, fracasados que son del socialismo del siglo XX en una sociedad democrática”, puntualizó el jefe de Estado en su intervención.

Continuó su discurso, asegurando que quienes no aprueban la minería tienen algo oculto, “este sector ha estado con nosotros y no va a desaparecer. La hipocresía a los que llaman a que esto desaparezca y yo me pregunto: ¿a quién le están haciendo la vuelta? Pues que en el mundo no va a dejar de existir la minería, entonces que digan a dónde es que la quieren, de dónde es que la quieren traer, cuánto le van a pagar y cuánto le van a cobrar al pueblo colombiano teniendo el potencial para hacerla”.



Finalmente, el Mandatario aseguró que el tema minero puede integrarse al discurso ambiental y el desarrollo industrial del país logrando en una democracia la libertad económica.