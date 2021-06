Superindustria multó a Claro por reportar a un ciudadano ante centrales de riesgo

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó a Claro con una multa de $116,1 millones por no comunicar previamente al ciudadano que sería reportado como moroso a una central de información financiera, no tener prueba de la existencia de la obligación reportada y no tener evidencia de la autorización del ciudadano para reportarlo.

La decisión se tomó a través de la Resolución 29913 de 2021 y el proceso inició por la queja de un ciudadano que manifestó que no había podido adquirir otros productos crediticios luego de que le informaran que supuestamente tenía obligaciones vencidas con Claro.

Otras decisiones de la SIC:

Además de la multa, la SIC le ordenó a la compañía evitar que se repitan hechos como los que dieron origen a esta investigación, así como respetar y garantizar los derechos de los titulares de los datos, y dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias sobre el tratamiento de datos personales, entre otros.

Asimismo, la Superintendencia reiteró que no se puede reportar información sobre la cual no exista certeza sobre su veracidad, pues esto afecta el buen nombre de las personas e induce a error a los usuarios de la información y al público en general.

Contra la decisión proceden los recursos de reposición y apelación.