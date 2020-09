Asesores cercanos a Trump lo consideran "incapacitado" para la presidencia

Asesores de Seguridad Nacional y de Defensa del presidente estadounidense, Donald Trump, lo consideran "incapacitado", "peligroso" y sin juicio moral para gobernar, según entrevistas recogidas en el nuevo libro del periodista Bob Woodward, titulado "Rage" ("Ira").



Woodward cita a hombres cercanos al presidente, como el exsecretario de Defensa James Mattis, quien opina que el mandatario no está capacitado para el puesto que ocupa, es "peligroso" y no "tiene brújula moral".



El libro cita también al exdirector de Seguridad Nacional Dan Coats, quien asegura que para Trump "una mentira no es una mentira, sino algo que él piensa. No sabe diferenciar entre la verdad y una mentira".



El libro se basa en entrevistas directas con los protagonistas de estos casi cuatro años de presidencia de Trump, así como con testigos directos y pinta un panorama sombrío dentro de la Administración, donde los más altos cargos encargados de inteligencia, seguridad nacional y defensa no se fían de las capacidades y motivaciones del gobernante.

Woodward asegura que Trump llegó a decir, según un asistente de Mattis que estaba presente: "Mis generales son unos putos gallinas" que están más pendientes de alianzas que de la importancia de los acuerdos comerciales.



La desconfianza llegaba a tal punto que Mattis pidió a su asistente que dejara constancia de esos comentarios en un correo electrónico dirigido a él.



Mattis, que fue secretario de Defensa durante los dos primeros años de la presidencia de Trump, aseguró a Woordward que el gobernante muestra el camino a los adversarios del país sobre "cómo destruir a Estados Unidos (...) Cómo aislarnos de nuestros aliados y cómo destruirnos. Y está funcionando muy bien".



Coats opinó que aunque no hay pruebas de que el presidente ruso Vládimir Putin tenga material secreto para extorsionar a Trump solo se puede entender el comportamiento del presidente hacia Rusia si existiera algo debido a los negocios y movimientos del magnate en "el lado oscuro".

El que fuera jefe de la inteligencia estadounidense considera que mandatarios como Putin o el turco, Recep Tayyip Erdogan, "manejan" a Trump "poniéndole la alfombra roja", tratándolo con boato y "luego haciendo lo que quieren".



En una entrevista con Woodward, Trump critica las alianzas claves para Estados Unidos como Corea del Sur o la OTAN y asegura que son "perdedores" por dotarlas de fondos.



"No voy a decir que son estúpidos, porque no lo diría de nuestros militares", dice el mandatario, quien añade que esas alianzas son "un acuerdo horrible".



Las revelaciones llegan después de que un artículo de "The Atlantic" asegurara que en 2018 se negó a visitar un cementerio militar en Francia, donde descansan caídos estadounidenses en la I Guerra Mundial porque estaba lleno de "perdedores", algo que la Casa Blanca ha negado, pero han confirmado fuentes anónimas a varios medios estadounidenses.



El lunes, Trump dijo que no tiene dudas de que no le cae bien al alto mando militar porque solo se preocupan en contentar a los grandes contratistas militares con nuevas guerras.



Estas declaraciones ahondan aún más en las malas relaciones que Trump siempre ha mantenido con la élite militar y de defensa y muestran el desconocimiento del mandatario de asuntos internacionales y que tradicionalmente han sido de interés estratégico para Estados Unidos.